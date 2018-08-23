Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında rakibine tüküren Akhisarsporlu Seleznov'a 4 maç ceza verdi. Tahkim indirime gitmezse Seleznov, Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AKHİSARSPOR Kulübünün, 19.08.2018 tarihinde Spor Toto Akhisar Stadyumunda oynanan AKHİSARSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu YEVGEN SELEZNOV'un, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ