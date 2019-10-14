Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında cumartesi günü kontrol altına alınan Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'dan komandoların fotoğraflarını paylaştı. "Kahraman komandolarımız Rasulayn’da" başlığıyla paylaşılan iki fotoğrafa askerler, Rasulayn kent merkezinde görev icra ederken görüldü.

OMUZUNDAKİ APOLET DİKKAT ÇEKTİ

AA tarafından servis edilen fotoğrafa dikkatlice bakıldığında ise çok anlamlı bir ayrıntı dikkat çekti. O ayrıntı elinde silah olan askerlerden birinin omuzunda apolet olmasıydı. Kuşatma fotoğrafı 9 Ekim Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'na astsubayların, jandarma komandoların ve Özel Birliklerin yanı sıra TSK'nın subaylarının da katıldığını ortaya koydu.