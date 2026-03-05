Antalya’da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi sarnıç, iş makinesiyle tahrip edilerek yok edildi. Antalya Müze Müdürlüğü olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İŞ MAKİNESİYLE TAHRİP EDİLDİ

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi sarnıç, iş makinesiyle tahrip edilerek ortadan kaldırıldı. Antalya Müze Müdürlüğü olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Söz konusu sarnıcın bulunduğu Yeşilbayır Mahallesi’ndeki 1247 ada 9 parselin hissedarları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan’ın da bulunduğu belirtildi.

Sarnıcın bulunduğu alan.

ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, daha önce Antalya Müzesi eski binasının yıkım sürecinde yaptığı açıklamalarla kamuoyunda gündeme gelmişti. Akdoğan, süreç boyunca kararların hukuki dayanaklarının incelenmesi gerektiğini belirterek raporları sorguladığını ifade etmiş ve çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.

RAPORA ELEŞTİRİLER YÖNELTMİŞTİ

Akdoğan, müzenin yıkımına ilişkin hazırlanan Deprem Performans Analizi Hesap Raporu’na da eleştiriler yöneltmişti. Söz konusu raporu hazırlayan Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Aykaç hakkında yaptığı değerlendirmelerde raporun içeriğine yönelik şüphelerini dile getirmişti.

Sarnıcın içindeki sıva.

"HER ŞEYE ŞÜPHEYLE YAKLAŞIRIM"

Akdoğan konuyla ilgili açıklamalarında, “Tarihe not düştük, sizi Allah’a havale ediyorum” ve “Belki Hoca inanılmaz düzgün bir rapor yaptı ama ben bu saatten sonra her şeye şüpheyle yaklaşırım” şeklinde konuşmuştu.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

Söz konusu parselin kuzey sınırında yer alan sarnıcın zarar gördüğüne ilişkin ihbar üzerine 25 Şubat 2026 tarihinde bölgede inceleme yapıldı. Döşemealtı Polis Karakolu ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen incelemede, yapının zemin seviyesindeki tüm mimari unsurlarının iş makinesiyle tamamen yok edildiği belirlendi. Hazırlanan teknik raporda, hafriyatın bir kısmının yapı haznesine doldurulduğu, kalan kısmının ise alan dışına taşındığı tespitine yer verildi. Alanda yapıya ait herhangi bir mimari malzemeye rastlanmadığı kaydedildi.

Sarnıcın içindeki sıva.

HAZNE BÖLÜMÜ KISMEN AYAKTA

Rapora göre sarnıcın zemin altında kalan hazne bölümünün bir kısmı korunmuş durumda. Açıkta kalan bölümlerde iç yüzey sıvalarının görülebildiği belirtildi. Geçmiş yıllara ait uydu görüntülerinde yapının üst bölümünde dairesel planlı taş duvar izlerinin bulunduğu ifade edildi.

Arşiv kayıtlarında yapıya ilişkin daha önce herhangi bir tescil işlemi yapılmadığı belirlenirken, mimari özellikleri ve bölgedeki benzer örnekler dikkate alınarak yapının Roma dönemine ait olabileceği ve Osmanlı döneminden günümüze kadar kullanılmış olabileceği değerlendirildi.

Tahrip edilmeden önceki uydu fotoğrafı.

“TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI NİTELİĞİNDE”

Teknik değerlendirmede söz konusu yapının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesi kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığı belirtildi. Antalya Müze Müdürlüğü, Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca sorumlular hakkında yasal işlem başlatılması talebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Ayrıca eski uydu görüntüleri ve zeminde korunmuş hazne kısmı esas alınarak tescil sürecinin başlatılması, alanda kazı ve rehabilitasyon çalışması yapılması ve özgün haline uygun restorasyon projesi hazırlanmasının ilgili kurulda değerlendirilmesi istendi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.