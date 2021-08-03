RTÜK'ten orman yangınları uyarısı 0:00 / 0:00

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RTÜK yayın organlarına orman yangınlarının haberleştirilmesi hakkında bir yazı gönderdi.

Yazıda "Medyamızın sorumluluk bilinci içinde duyarlılıkla hareket etmesi, vatandaşlarımızın ve yangın söndürme ekiplerinin moral ve motivasyonu açısından çok önemlidir" denildi.

RTÜK, "130 farklı noktada çıkan yangınlar acil müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürülmüşken buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır" ifadelerini kullandı.