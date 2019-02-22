Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela yakınlarına özel kuvvet ve ekipman sağladığını, NATO müttefiklerinin de Venezuela'daki muhalefetin nasıl silahlandırılacağını görüştüğü yönünde açıklamada bulunuldu.

ÇİN DE ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya "zorla insani yardım gönderilmesinin" çatışmalara neden olabileceğine işaret ederek, bu ülkeye "askeri müdahaleye karşı olduklarını" açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Venezuela'ya insani yardımların sokulmasına ilişkin "Eğer sözde insani yardımlar zorla Venezuela'ya gönderilirse ve bu da şiddetli çatışmalara neden olursa, bu durum ciddi sonuçlara yol açacaktır. Hiçbir taraf bunu görmeyi arzu etmez." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA'DAKİ KRİZ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

MADURO BREZİLYA SINIRINI KAPATTI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, süresiz olarak Brezilya sınırının kapatılmasını emrettiğini duyurdu. Bolivya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Üst Düzey Genelkurmay Başkanlığı (FANB) ve REDI komutanları ile video konferans yoluyla konuşan Maduro, "Brezilya sınırını, tüm güvence tedbirleri sağlanana kadar ve bir sonraki emre kadar kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.



Aruba, Bonaire ve Curacao adalarıyla olan deniz sınırlarının kapatılmasını emrettiğini hatırlatan Maduro, Kolombiya sınırıyla ilgili benzer önlemleri almayı düşündüklerini belirtti. Maduro, "Kolombiya sınırının tamamen kapatılmasını değerlendiriyorum. Provokasyon olmadan, saldırganlık olmadan dinamik ve açık bir sınır olmasını istiyorum. Ama silahlı kuvvetlerin komutanı, devlet başkanı ve hükümetin başı olarak bu kararı almaya mecbur bırakıldım huzur ve barışı sağlamak için" şeklinde konuştu.