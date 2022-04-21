Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı mı? 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Rusya dün Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesini gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sarmat füzesini "dünyada eşi benzeri olmayan bir silah" olarak tanımladı. Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı mı, nükleer silah kullanımına ilişkin kuralları neler?

RUS NÜKLEER SİLAHLARINI KULLANMAYA KİM KARAR VERİYOR?

2020 yılından bir belgeye göre "Rusya nükleer caydırıcılık temel ilkeleri" isimli belgelere göre bu kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veriyor.

"Cheget" olarak bilinen, Rusya'nın nükleer ağlarının bulunduğu zinciri komuta ve kontrol eden küçük çanta her zaman Putin'in yanında tutuluyor. Cheget, nükleer silahı kullanma düğmesi içermiyor.

PUTİN NÜKLEER SİLAH KULLANMA EMRİ VERİRSE NE OLUR?

Rusya Genelkurmay Başkanı, nükleer füzenin fırlatma koduna erişim sağlar. Böylelikle bireysel silah komutanlarına yetkilendirme verebilir.

NÜKLEER SİLAH KULLANMA İHTİMALİ ARTTI MI?

Rus lider Putin, 27 Şubat'ta Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'yüksek alarma' geçme emri verdi. 'Yüksek alarma' geçmesi emrinin ne anlama geldiği tam olarak anlaşılmadı.

Birleşmiş Milletler'de kıdemli bir araştırmacı olan Pavel Podvig, bu emirle Rusya'nın nükleer komutasının harekete geçmiş olabileceğini ya da Rusların nükleer santrallerdeki kapasitesini artıracağını söyledi.

RUSYA'NIN NÜKLEER SİLAH KULLANIMINA İLİŞKİN KURALLARI VAR MI?

"Rusya'nın nükleer caydırıcılık temel ilkeleri" 2020 doktrine göre Rusya'nın nükleer silah kullanımının haklı olabileceği 4 senaryo var;

1-Rusya'ya veya müttefiklerine karşı nükleer silahların veya kitle imha silahlarının kullanılması

2- Rusya'ya veya müttefiklerine karşı balistik füzelerin hedeflendiğini gösteren veriler

3- Rusya'nın nükleer kuvvetlerini zayıflatacak, hükümete veya askeri tesislere yönelik saldırı tehditlerine yanıt vermek

4- "Devletin varlığı tehlikedeyken" Rusya'ya karşı konvansiyonel silahların kullanılması.

RUSYA HANGİ NÜKLEER ÖZELLİKLERE SAHİPTİR?

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'na göre Rusya'nın en fazla 5 bin 977 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ediyor. Bunların bin 588'i konuşlandırılmış ve kullanıma hazırdır.

RUSYA HİÇ NÜKLEER SİLAH KULLANDI MI?

Hayır, bugüne kadar, savaş sırasında nükleer silah kullanan tek ülke ABD. 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru ABD, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası attı.