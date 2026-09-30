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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayetten aranırken fenomen olmaya çalışmış!

        Cinayetten aranırken fenomen olmaya çalışmış!

        Adana'da dikkat çeken bir operasyon düzenlendi. Olayda, Mardin'de çoban Musa Çelik cinayetine karıştığı belirlenerek tutuklanan ve hakkında 12,5 yıl hapis cezası verilen Şükrü Akçay, bir süre önce tahliye edilmişti. Cezası onanan ve sanal medya ünlüsü olmak için farklı isimle videolar çektiği belirlenen Akçay, Adana'da saklandığı adreste yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Cinayetten aranırken fenomen olmaya çalışmış!

        Mardin'de çoban Musa Çelik’in 2021’de uzun namlulu silahla vurulup öldürüldüğü olaya karıştığı belirlenerek tutuklanan Şükrü Akçay (50) hakkında, ‘Kasten öldürme’ suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi.

        DHA'nın haberine göre bir süre önce tahliye edildiği öğrenilen Akçay'ın hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

        Sanal medya ünlüsü olmak için farklı isimle videolar çektiği belirlenen Akçay, Adana’da saklandığı adreste polis tarafından yakalandı.

        Olay, 21 Kasım 2021’de Mardin’in Midyat ilçesi kırsal Çamyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet nedeniyle çoban Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurulup öldürüldü.

        Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, tanık beyanları üzerine o dönem güvenlik korucubaşı olarak görev yapan Şükrü Akçay ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay’ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

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        CEZASI ONANDI

        Haklarında Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan şüphelilerden M.A. beraat ederken, Veysi Akçay’a ‘Silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay, Şükrü Akçay’a ise ‘Kasten öldürme’den 12,5 yıl hapis cezası verildi. Bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Şükrü Akçay hakkında verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Öte yandan Şükrü Akçay’ın, sanal medya ünlüsü olmak için farklı isimle videolar çekip, paylaştığı belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akçay’ın Adana’da olduğu bilgisi üzerine yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, kent genelinde yaptığı araştırmada Akçay’ın, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, Akçay’ı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akçay, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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