AA

Özbekistan'daki devlet kurumlarında, Özbekçe dışında dil kullanan yöneticileri cezalandırmayı öngören yasa tasarısını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya cevap Özbekistan Dışışleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın ifadelerinin, "iç işlere müdahale" olduğu belirtildi.

RESMİ KURUMLARDA ÖZBEKÇE KULLANILACAK

AA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, "Devlet dilinin düzenlenmesiyle ilgili konular, devletin mutlak iç politikasının bir parçasıdır ve herhangi bir müdahale kabul edilemez" ifadesine yer verildi. Kamuoyuna açıklanan "Devlet Dili Yasa Tasarısı"na göre resmi kurumların faaliyetlerinin resmi dilde yapılacağının hatırlatıldığı açıklamada, Özbekistan’da yaşayan diğer milletleri tedirgin edecek herhangi bir durumun olmadığı vurgulandı.

BAZI YÖNETİCİLER RUSÇA KULLANIYOR

Açıklamada, tasarının ana dilde eğitim almayı, devlet kurumlarına başvurmayı ve bilgi almayı garantilediği de aktarıldı.

Özbekistan'da resmi dil Özbekçe olmasına rağmen bazı yöneticiler devlet kurumlarında Rusça kullanmaya devam ediyor.

Bu sorunun önüne geçmek isteyen Özbek Adalet Bakanlığı, Özbekçe kullanmayan yöneticilere para cezasını (150 dolar) öngören bir yasa tasarısı hazırlayarak, geçen ay kamuoyuna tartışmaya açtı.

RUSYA: "RUSÇA KULLANILMASI TARİHSEL RUHA UYGUN"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, geçen hafta yaptığı açıklamayla, tasarıya tepki göstermiş ve Rusçanın resmi kurumlarda kullanılması konusunda birçok kişinin görüş bildirdiğini kaydederek, "Rusçanın kalmasını isteyenlerin görüşleri, tarih ruhuna, günümüzdeki ikili ilişkilerin kalitesine, Rusya’da çalışmayı ve eğitim almayı tercih eden Özbek vatandaşlarının menfaatlerine uygun düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.