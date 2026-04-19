        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması

        Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformunun (FEGÜM) düzenlediği etkinlikte şampiyonluğa inancının devam ettiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 15:02 Güncelleme:
        "Şampiyonluğa hala inanıyorum"

        Kemerburgaz'da bulunan Orion Film Platosu'ndaki organizasyonda başkan Saran'ın yanı sıra kulüp yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Eren Ergen hazır bulundu.

        Etkinliğe davet edilen eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise önceden planlanmış programı sebebiyle organizasyona katılamayıp mesaj gönderdi.

        "CUMA GÜNÜ ÇOK ÜZÜLDÜK"

        Organizasyonda konuşan Sadettin Saran, düzenlenen etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Cuma günü çok üzüldük, dün yorucuydu, bugün burası çok iyi geldi. FEGÜM, seçimden sonra iyi günde de kötü günde de yanımızda oldu. Fenerbahçe'nin böyle gruplara ihtiyacı var. Fenerbahçe için çok faydalısınız. Üzüldük, yaralandık ama şampiyonluğa hala inanıyorum. Türkiye Kupası da var. Dün oyuncularla konuştuk, o hırsı gördüm onlarda."

        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da konuşmasında etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

