Sağanak İstanbul'da trafiği kilitledi! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'da yağış Anadolu yakasında Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de etkili oluyor. Yağışın nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk oluştu.

AA'da yer alan son dakika haberine göre D-100 Karayolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe arasında, TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında sürücüler yağış nedeniyle çok yavaş ilerliyor.

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Avrupa yakasında sağanak sabah saatlerinde özellikle Beykoz ilçesinde etkili oldu.

Yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent genelinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.