Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüsten can kaybı 3 bin 397'ye yükseldi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında can kaybının 3 bin 397'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 61 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 126 bin 45, toplam can kaybının 3 bin 397'ye ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 1 test yapıldı. Bu kapsamda 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 61 hasta vefat etti, 4 bin 892 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367, toplam vaka sayısı 126 bin 45, toplam vefat sayısı 3 bin 397 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1424, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 766, toplam iyileşen hasta sayısı 63 bin 151 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koronavirüs hakkında merak ettiklerinizi soruyoruz - Haberler
SAĞLIKBoğazda yanma sırtta ağrı koronaya mı işaret?
Düzenli egzersiz pandemi kaynaklı kaygıyı azaltıyor
SAĞLIKDüzenli egzersiz pandemi kaynaklı kaygıyı azaltıyor
Koronavirüste obezite tehlikesi
SAĞLIKKoronavirüste obezite tehlikesi
5 yaşındaki oğluyla Covid-19'u yenen babadan "Bana bulaşmaz" demeyin uyarısı! - Haberler
SAĞLIK5 yaşındaki oğluyla beraber koronaya yakalandı! "Bana ...
Uzmanlardan reflü hastalarına sahur ve iftar önerileri
SAĞLIKReflü hastalarına sahur ve iftar önerileri
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
SAĞLIKÜnlü profesör hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı - Haberler
SAĞLIKProf. Ovalı'nın koronavirüse yakalandığı iddiası
DSÖ: Türkiye huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor - Haberler
SAĞLIKDSÖ'den Türkiye yorumu! Dünyaya örnek
Prof. Dr. Başer: AVM'lerin açılışı yangına körükle gitmektir - Haberler
SAĞLIK"AVM'lerin açılışı yangına körükle gitmektir"
Son dakika! Koronavirüste vaka sayısı 3,5 milyona, ölenlerin sayısı 250 bine yaklaştı - Haber
SAĞLIKKoronavirüste son bilanço!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X