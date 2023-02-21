Şahan Gökbakar ile Lütfü Savaş arasında Rönesans Rezidans tartışması

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem sonrası, Hatay merkezli Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili olarak Oyuncu Şahan Gökbakar "Sorumlulardan biri de Lütfü Savaş" derken, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "Ben merkez ilçe belediye başkanı iken açılan ve belediyemizin kesinlikle hiçbir dahli olmayan bir binayla ilgili konu farklı yönlere çekilmektedir" dedi.

Oyuncu Şahan Gökbakar, Hatay merkezli Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili Twitter'da Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sorumluluğu olduğunu iddia ederken, Lütfü Savaş bu iddialara cevap verdi.