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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi!

        Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi!

        İçişleri Bakanlığı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını terör örgütü PKK'nın düzenlediğini duyurmuştu. Terör örgütü PKK da saldırıyı resmen üstlendi. Terör örgütü, saldırıyı Asya Ali kod adlı Mine Sevjin Alçiçek ile Rojger Helin kod adlı Ali Örek'in gerçekleştirdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:05
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        Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi!
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        Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı üstlendi.

        Terör örgütü PKK'ya bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) tarafından yapılan açıklamada saldırı için "Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır” denildi. Açıklamada, sadece taksici Murat Arslan "sivil" olarak tanımlandı ve örgütün "sivillere dönük bir yönelimin gerçekleştirmediği" iddia edildi.

        Terör örgütü saldırıyı uzun süredir planladığını ve siyasi gündemle ilişkisinin olmadığını ileri sürdü. Öte yandan terör örgütünün açıklamasında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajının kamuoyuna yansımasının "olumlu olduğu" aktarıldı.

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