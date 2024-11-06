Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi

Habertürk Giriş: 06.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:22 facebook

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