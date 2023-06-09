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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!
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İstanbul Valiliği duyurdu! Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Valiliği, Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle megakentte yarın trafiğe kapatılacak yolları açıkladı

Son dakika: Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!
HABERTURK.COM

İstanbul Valiliği Şampiyonlar Ligi Finali için kapatılan yolları duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "10.06.2023 Cumartesi Günü saat 22.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi Final müsabakası nedeniyle 09.06.2023 Cuma günü saat 08.00’dan itibaren 11.06.2023 Pazar günü final programı sonlanıncaya kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar:

-TEM Kuzey Yan Yol 900 Metre Yol Kavşağı ve 900 Metrelik Yol (900 Metrelik Yol Girişinden İtibaren)

-TEM Kuzey Yan Yol İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5 P6 Otoparkları Ayrımı ile 900 Metre Yol Sonu Ayrımları ve Atatürk Olimpiyat Stadı Yolundan 900 Metre Yol Sonuna Bağlantı Kavşağı

-900 Metre Yol Sonundan Atatürk Olimpiyat Stadına Bağlantı Yolu

-Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401. Sokak, 2745. Sokak, 2746. Sokak Yolu (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Girişinden İtibaren)

-Tuna Caddesi ile 13. Sokak Kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Girişi)

-İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve Metro Üst Geçidi

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu Metro İstasyonu Ayrımı

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P23 Otopark Ayrımı

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu Tünel Girişi Ayrımı

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P7 - P8 P9-P10 Otoparkları Ayrımı

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P20 - P21 Otopark Ayrımları

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P24 Otopark Ayrımları

ALTERNATİF YOLLAR:

1- Tem Kuzey Yan Yol

2- Olimpiyat Stadı Kayaşehir Yolu"

Fotoğraflar: DHA

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