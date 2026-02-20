Şanlıurfa'da inşaat alanında oynayan 2 çocuk, üzerlerine demir profil düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

2 ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

AA'daki habere göre olay; Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Koçören Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında oyun oynayan Suriye uyruklu Gazale Şeriy (11) ve Ahmet Şeriy'in (2) üzerine demir profil düştü.

HAYATINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Çocukların cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.