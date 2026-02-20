Şanlıurfa'da inşaat alanı 2 çocuğa mezar oldu... Üzerlerine demir profil düşmesi sonucu hayatlarını kaybettiler
Şanlıurfa'da yapımı süren bir inşaat alanında oynayan 2 çocuğun üzerine demir profil düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, 11 yaşındaki Gazale Şeriy ve 2 yaşındaki Ahmet Şeriy'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'da inşaat alanında oynayan 2 çocuk, üzerlerine demir profil düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
2 ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
AA'daki habere göre olay; Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Koçören Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında oyun oynayan Suriye uyruklu Gazale Şeriy (11) ve Ahmet Şeriy'in (2) üzerine demir profil düştü.
HAYATINI KAYBETTİLER
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Çocukların cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.