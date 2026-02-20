Canlı
        Son dakika: Şanlıurfa'da inşaat alanı 2 çocuğa mezar oldu... Üzerlerine demir profil düşmesi sonucu hayatlarını kaybettiler

        Şanlıurfa'da inşaat alanı 2 çocuğa mezar oldu... Üzerlerine demir profil düşmesi sonucu hayatlarını kaybettiler

        Şanlıurfa'da yapımı süren bir inşaat alanında oynayan 2 çocuğun üzerine demir profil düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, 11 yaşındaki Gazale Şeriy ve 2 yaşındaki Ahmet Şeriy'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:04 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:04
        İnşaat alanı 2 çocuğa mezar oldu
        Şanlıurfa'da inşaat alanında oynayan 2 çocuk, üzerlerine demir profil düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

        2 ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

        AA'daki habere göre olay; Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Koçören Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında oyun oynayan Suriye uyruklu Gazale Şeriy (11) ve Ahmet Şeriy'in (2) üzerine demir profil düştü.

        HAYATINI KAYBETTİLER

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Çocukların cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

