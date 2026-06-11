Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

İHA'daki habere göre olay; 28 Mayıs günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için dereye giren Hüseyin Kaçın, suda boğulma tehlikesi geçirdi.

HASYANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden arkadaşları, bir süre suda çırpınan Kaçın'ı çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan çocuğu Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede 13 gündür tedavisi devam eden Kaçın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.