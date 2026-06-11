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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk, 13 gün sonra hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk, 13 gün sonra hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Hüseyin Kaçın, kaldırıldığı hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

        İHA'daki habere göre olay; 28 Mayıs günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için dereye giren Hüseyin Kaçın, suda boğulma tehlikesi geçirdi.

        HASYANEYE KALDIRILDI

        Durumu fark eden arkadaşları, bir süre suda çırpınan Kaçın'ı çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan çocuğu Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede 13 gündür tedavisi devam eden Kaçın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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