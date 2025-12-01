İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
İHA'nın haberine göre kaza; Şanlıurfa'da Viranşehir-Işıldar karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar Hamet K. (64), Kader E. (29), K.Ü.E. (8), Gülden E. (19), Remziye E. (45), Emine D. (53), Muhsine A. (23), Servet A. (25), Mehmet Nesih A. (61) ve Şaha Aydoğdu (51) ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Şaha Aydoğdu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.