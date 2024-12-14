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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor - Pendikspor: 2-1 - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor - Pendikspor: 2-1

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:02
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        Şanlıurfaspor evinde kazandı
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        Stat: 11 Nisan

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Azad İlhan, Sabri Öğe

        Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Mboula, Forsel, Malle (Dk. 90 Ahmet Gökbayrak), Kayode, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 78 Begiç), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Cuma Menize (Dk. 71 Hakan Erçelik)

        ​​​​​​​Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Kappel (Dk. 65 Del Valle), Hasan Kılıç (Dk. 71 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ, Jetmir Topalli (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Tarık Tekdal, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Eze

        Gol: Dk. 36 Malle, Dk. 85 Miraç Acer (Şanlıurfaspor), Dk. 26 Hasan Kılıç (Siltaş Yapı Pendikspor)

        Sarı kart: Dk. 25 Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Dk. 64 Jetmir Topalli, Dk. 84 Eze, Dk. 90+7 Bekir Karadeniz (Siltaş Yapı Pendikspor)

        Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Pendikspor’u 2-1 mağlup etti.

        Maçtan dakikalar

        25. dakikada gelişen Pendikspor atağında Sequeira'nın ceza sahasında oluşan karambol sonrası hakem Davut Dakul Çelik penaltı noktasını gösterdi.

        27. dakikada topun başına geçen Hasan Kılıç'ın vuruşunda kaleci Erzhan atışı kurtarırken, dönen topu Hasan bu kez ağlara gönderdi. 0-1

        36. dakikada Aly Malle taç çizgisine yakın bir noktadan kaleye vuruşunda top filelere gitti. 1-1

        82. dakikada Del Valle’nin pasında Eze topla buluştu. Eze’nin sert şutunda top kale direği üzerinden dışarı çıktı.

        85. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada, Miraç Acer yaptığı kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 2-1

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