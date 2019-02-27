Şans Topu'nun bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 924. hafta çekilişi yapıldı. İki hafta üst üste Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye 1 milyon 338 bin 910 türk lirasına ulaştı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye miktarı katlandığı için sonuçlar da merak ediliyor. Şans Topu'nda kazandıran numaralar hangileri oldu. İşte 27 Şubat Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 27 ŞUBAT: 27-23-11-12-26-13

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANILIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA 20 ŞUBAT: 8 - 10 - 13 - 14 - 18 + 3