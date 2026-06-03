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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Şans Topu sonuçları açıklandı 3 Haziran 2026 Çarşamba! Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

        3 Haziran 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

        Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleşen çekilişin ardından binlerce kişi kazandıran numaraları sorgulamaya başladı. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?", "3 Haziran Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 3 Haziran 2026 Çarşamba Şans Topu sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 20:07 Güncelleme:
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        Şans Topu sonuçları açıklandı!

        Haftanın merakla beklenen şans oyunlarından biri olan Şans Topu çekilişi, 3 Haziran Çarşamba akşamı noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. İşte 3 Haziran 2026 Şans Topu sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        3 HAZİRAN 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

        3 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından sonuçlar resmen açıklandı. Şans Topu oynayan vatandaşlar, çekilişte çıkan numaraları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

        Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi platformları üzerinden yayımlanırken, kazanan numaralar kısa sürede en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

        3 HAZİRAN 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI:

        7 - 13 - 19 - 21 - 25 + 14

        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor.

        Kupon üzerindeki numaralar ile çekilişte çıkan numaraların karşılaştırılmasıyla ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kolayca kontrol edilebiliyor.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

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        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

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        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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