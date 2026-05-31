Isparta-Antalya karayolu üzerinde 4 aracın karıştığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 11 kişinin yaralandığı zincirleme kazada Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kır hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü mevkisindeki Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana gelen kazada İbrahim Enes O. (25) idaresindeki otomobil, Şerafettin Şükrullah B. (34) yönetimindeki araç, İsmail Kır'ın (57) kullandığı araç ve Furkan Kürşat Yıldız'ın (30) idaresindeki aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada İsmail Kır ile diğer aracın sürücüsü Furkan Kürşat Yıldız ve aynı araçta bulunan İnci Yıldız (55) ile Ramazan Yıldız (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Kır'ın Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olduğu öğrenildi. Kır'ın Kurban Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Antalya'nın Serik ilçesine geldiği ve akraba ziyaretinin ardından Isparta'ya dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kır'ın cenazesi bugün Isparta'da toprağa verilecek.