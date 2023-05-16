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İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent!

Yurt genelinde 81 ilimizden 1'i, milletvekilliği seçim sonuçlarında ilk 5 partinin sıralamasında yanılmazken, 6 partinin aldığı oy oranlarını ise yüzde 0.3 ile yüzde 3.2 aralığında hata payıyla bildi. İşte o kentimizde çıkan ve birçok anket firmasını sollayan seçim sonuçları...

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  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    Türkiye, 14 Mayıs'ta, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. DÖnem TBMM Milletvekilleri Seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs'ta ikinci tura kalırken, Meclis'e gidecek 600 vekil belli oldu.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    İLK 5 PARTİNİN SIRALAMASINI BİLDİ

    Milletvekilliği seçimi için partilerin alacağı oy oranları birçok anket şirketi tarafından doğru tahmin edilemezken 81 kent içinde Yalova, milletvekilliği seçiminde ilk 5 parti sıralamasını bilen ilimiz oldu. Yalova'da seçmenlerin tercihi: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve YSP olarak sıralandı.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    5 PARTİNİN OY ORANLARINA YAKIN VERİ SUNDU

    Yalova ayrıca AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, YSP ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranlarını ise yüzde 0.5- yüzde 3.2 farkla bilen kentimiz oldu. İşte genel seçim sonuçları ve Yalova'da seçmenin, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi tercihi...
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUCU

    AK Parti: Türkiye genelinde yüzde 35.5 oy alan AK Parti, Yalova'da yüzde 33.9 oy oranına ulaştı. Yalova'nın AK Parti'de hata payı yüzde -1.6 oldu.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    CHP: Türkiye genelinde yüzde 25.3 oy alan CHP, Yalova'da yüzde 28.5 oranında oy aldı. Yalova'nın CHP'deki hata payı yüzde +3.2 oldu.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    MHP: Türkiye genelinde yüzde 10 oy alan MHP, Yalova'da yüzde 11.2 oy oranına ulaştı. Yalova'nın MHP'deki hata payı ise yüzde +1.2 oldu.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    İYİ: Türkiye genelinde yüzde 9.7 oy alan İYİ Parti, Yalova'da 9.4 oy aldı. Yalova'nın İYİ Parti'deki yanılma payı yüzde -0.3 oldu.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    YSP: Türkiye genelinde yüzde 8.8 oy alan YSP, Yalova'da 5.8 oy oranına ulaştı. Yalova'da seçmenin YSP'deki yanılmayı payı yüzde -3 oldu.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    YRP: Türkiye genelinde yüzde 2.8 oy alan YRP, Yalova'da 2.3 oy oranına ulaştı. Yalova'nın YRP'deki yanılma payı yüzde -0.5 oldu.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

    Recep Tayyip Erdoğan: Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde yüzde 49.5 oy alırken Yalova'da bu oran 47.7 oldu. Hata payı yüzde -1.8.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    Kemal Kılıçdaroğlu: Millet ittifakının adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye genelinde yüzde 44.9 oy aldı. Yalova'da ise bu oran yüzde 45.4 oldu. Hata payı yüzde +0.5.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    Sinan Oğan: Ata ittifakının adayı Sinan Oğan Türkiye genelinde yüzde 5.1 oy alırken, Yalova'da 6.2 oy aldı. Yalova'da hata payı yüzde +1.1 oldu.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

    Muharrem İnce: Seçimden çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yüzde 0.4 oy aldı. Bu oran Yalova'da yüzde 0.6 oldu. Hata payı yüzde +0.2.
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir
  • Son dakika seçim haberleri: İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent: Yalova! - Seçimi doğru tahmin eden şehir

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