İlk 5 partiyi doğru sıraladı! 6 partinin oy oranına yaklaştı! Anketleri sollayan kent!

İLK 5 PARTİNİN SIRALAMASINI BİLDİ



Milletvekilliği seçimi için partilerin alacağı oy oranları birçok anket şirketi tarafından doğru tahmin edilemezken 81 kent içinde Yalova, milletvekilliği seçiminde ilk 5 parti sıralamasını bilen ilimiz oldu. Yalova'da seçmenlerin tercihi: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve YSP olarak sıralandı.