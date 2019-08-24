Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan başta olmak üzere 11 kentte yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre sıcaklıklar şöyle olacak...
ANKARA: 32, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık
BURSA: 33, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık
ADANA: 37, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık
HATAY: 34, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
SİVAS: 33, Parçalı ve bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 30, Parçalı bulutlu
TRABZON: 27, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık
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