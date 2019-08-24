Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan başta olmak üzere 11 kentte yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre sıcaklıklar şöyle olacak...

ANKARA: 32, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık

BURSA: 33, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık

ADANA: 37, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık

HATAY: 34, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

SİVAS: 33, Parçalı ve bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 30, Parçalı bulutlu

TRABZON: 27, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık