A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ilk mücadelesinde dün Rusya'yı Trabzon'da ağırlamıştı. Konuk ekip mücadelede 1-0 öne geçerken Serdar Aziz, 41. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirmişti.

Milli futbolcu ilk yarının sonlarına doğru sakatlık yaşarken Kaan Ayhan ısınmaya çıkmıştı. Devre arasında durumuna bakılan Serdar Aziz, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

Milli Takım'dan ya da Galatasaray'dan Serdar Aziz'in sakatlığının durumuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken milli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

HAZİRANDAN BU YANA 3. SAKATLIĞI

Galatasaray'daki ilk sezonunun büyük bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran Serdar Aziz, geçen sezon kazanılan 21. şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Milli futbolcu 6 Haziran'da burnundan bir operasyon geçirmişti. Bu sezon başında 17 Ağustos'ta sakatlık geçiren Serdar Göztepe maçında forma giyememişti. Dün yeniden sakatlanan Serdar, böylece Haziran 2018'den bu yana 3. kez sakatlık geçirdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında 10 Eylül Pazartesi günü İsveç'e konuk olacak.

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