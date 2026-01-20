Habertürk
        Son dakika: Servis midibüsleri kafa kafaya çarpıştı; 19 yaralı | Son dakika haberleri

        Servis midibüsleri kafa kafaya çarpıştı; 19 yaralı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:26 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:30
        İşçi servisleri çarpıştı: 19 yaralı
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

        KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        Kaza, sabah saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıyol Kavşağı istikametine seyir halinde olan R.S. idaresindeki işçi servisi ile Halk Eğitim Merkezi istikametine giden Ü.Ş. yönetimindeki işçi servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çarpışmanın etkisiyle servislerde bulunan işçiler yaralanırken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

        19 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        İlk müdahalenin ardından her iki serviste bulunan toplam 19 yaralı, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

