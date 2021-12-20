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Sezai Aydın'ı kaybettik! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'dan acı haber geldi. Aydın, 69 yaşında bir süredir tedavi gördüğü Ümraniye'deki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Sanatçının vefat haberi, 'Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Sezai Aydın, hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) December 20, 2021

Sanatçı, "John Rambo", "Rocky Balboa" ve "Fred Çakmaktaş" karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.

Sezai Aydın ile eşi Fatma Çiğdem Aydın

EŞİ DE GEÇEN AY VEFAT ETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın kadın hakları savunucusu ve psikolog eşi Fatma Çiğdem Aydın, geçtiğimiz ay kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

SEZAİ AYDIN HAKKINDA

15 Şubat 1952 doğumlu olan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Aydın, bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programının sunuculuğunu üstlendi.

Usta sanatçı, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürüttü.

ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

Nekrassov : Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012

Buluşma Yeri : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Tekrar Çal, Sam : Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Seni Seviyorum : William Douglas - Tiyatrokare - 2005

Hadi Öldürsene Canikom : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Lüküs Hayat : Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Tatlı Çarşamba : Murıel Resnık

FİLMLER

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

DİZİLER

Koca Koca Yalanlar - Rıza - 2018

Altınsoylar - Mülayim Altınsoy - 2016

Gönül İşleri - Muzaffer - 2014 [2]

Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013

Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012

Çocukluk Günleri - 2009

Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu: Mahalle Berberi - 2009

Gece Gündüz - 2008

Hakkını Helal Et - Konuk Oyuncu-2008

Sessiz Gemiler - 2007

Gizli Patron - 2006

Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005

Beni Bekledinse - 2004

Serseri - 2003

Kınalı Kar - 2002

İç Güveyi Billy - 1999

Örümcek - 1998

Kanal Yumuşak G - 1998

Yeni Bir Yıldız - 1997

Umut - 1997

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993

Kaynanalar - 1974

Aşk Bir Hayal - Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca

SESLENDİRMELERİ

Peter Pan Kaptan Hook

Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)

Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri

Obelix (Hopdediks)

Sylvester Stallone

Ayı Yogi (çizgi film)

Robert de Niro

Al Pacino

Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)

İnanılmaz Aile Edna

Shrek sonsuza dek mutlu

Testere 4,5,6,7 John Kramer