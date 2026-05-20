Siirt’in Pervari ilçesinde evin damında tadilat yaparken elektrik akımına kapılan Fırat Üzüm (17), hayatını kaybetti.

AKIMA KAPILDI

DHA'daki habere göre olay; öğle saatlerinde Siirt’in Pervari ilçesinde meydana geldi. Fırat Üzüm, tadilat için çıktığı müstakil bir evin damında açıkta olan elektrik kablosuna temas ederek akıma yapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Fırat ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fırat Üzüm, kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fırat’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.