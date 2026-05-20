Siirt’te tadilat için evin damına çıkan 17 yaşındaki Fırat Üzüm, elektrik akımına kapılıp öldü
Siirt'te tadilat için müstakil bir evin damına çıkan 17 yaşındaki Fırat Üzüm, açıkta bulunan elektrik kablosuna temas ederek akıma kapıldı. Ağır yaralanan Üzüm, kaldırıldığı Şirvan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Giriş: 20 Mayıs 2026 - 17:01
Siirt’in Pervari ilçesinde evin damında tadilat yaparken elektrik akımına kapılan Fırat Üzüm (17), hayatını kaybetti.
AKIMA KAPILDI
DHA'daki habere göre olay; öğle saatlerinde Siirt’in Pervari ilçesinde meydana geldi. Fırat Üzüm, tadilat için çıktığı müstakil bir evin damında açıkta olan elektrik kablosuna temas ederek akıma yapıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Fırat ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fırat Üzüm, kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fırat’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
