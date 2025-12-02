Habertürk
        Haberler Gündem Son dakika: Silivri'de BOTAŞ doğalgaz tesisinde yangın!

        Silivri'de BOTAŞ doğalgaz tesisinde yangın!

        Silivri'de BOTAŞ doğalgaz tesisinde yangın çıktı. Bölge tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:33
        Botaş tesisinde yangın!
        Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı.

        Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulunuyor.

        Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir" denildi.

        YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        BOTAŞ tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alınmış olup itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.

