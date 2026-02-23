Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 10'u tutuklandı.

MERKEZ VE İLÇELERDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

ADRES VE ARAÇLARA ARAMALAR YAPILDI

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 gram esrar, gümrük kaçağı 20 bin paket sigara, 23 fişek, 2 şarjör, tabanca, 20 bin 952 gözlük, cüzdan, ayakkabı, parfüm, oyuncak, saat ve termos ele geçirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda, yakalanan 45 şüpheliden 10'u sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.