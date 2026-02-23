Canlı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 45 şüpheliden 10'u tutuklandı. Kent merkezi ve ilçelerde yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Kaçakçılık operasyonu: 10 tutuklama

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        MERKEZ VE İLÇELERDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

        AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

        ADRES VE ARAÇLARA ARAMALAR YAPILDI

        Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 gram esrar, gümrük kaçağı 20 bin paket sigara, 23 fişek, 2 şarjör, tabanca, 20 bin 952 gözlük, cüzdan, ayakkabı, parfüm, oyuncak, saat ve termos ele geçirildi.

        10 KİŞİ TUTUKLANDI

        Operasyonlarda, yakalanan 45 şüpheliden 10'u sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

