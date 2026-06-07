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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sivas'ta kendisine yıldırım isabet eden çoban Kurban Bayır hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Sivas'ta kendisine yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

        Sivas'ta hayvanlarını otlatan 49 yaşındaki Kurban Bayır'a yıldırım isabet etti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        Üstüne yıldırım düşen çoban öldü
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

        HAYVANLARINI OTLATIYORDU

        AA'daki habere göre olay; Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana geldi. Köyünde hayvan otlatan Kurban Bayır'a (49) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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