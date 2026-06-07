Sivas'ta kendisine yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Sivas'ta hayvanlarını otlatan 49 yaşındaki Kurban Bayır'a yıldırım isabet etti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi
Giriş: 07 Haziran 2026 - 11:49 Güncelleme:
Sivas'ın Kangal ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.
HAYVANLARINI OTLATIYORDU
AA'daki habere göre olay; Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana geldi. Köyünde hayvan otlatan Kurban Bayır'a (49) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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