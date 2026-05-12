Stajyer işçinin parmağı koptu!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir metal doğrama işletmesinde meydana gelen olayda kesim yapan 16 yaşındaki, stajyer işçi Ömer U.'nun parmağı koptu. Yaralı ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 15:42
Bursa'da olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir demir doğramacıda meydana geldi.
SOL EL PARMAĞI KESİLDİ
Edinilen bilgiye göre, stajyer işçi Ömer U. (16), demir kesimi yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu sol el orta parmağını kesti.
İNEGÖL'DEN BURSA'YA SEVK EDİLDİ
Parmağının bir kısmı kopan genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
