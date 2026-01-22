Habertürk
        Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 22 Ocak Perşembe Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 22 Ocak Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ikini çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 22 Ocak Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 22.01.2026 - 21:52 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:52
        Süper Loto kazandıran numaralar...
        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 22 Ocak Perşembe Süper Loto sonuçları...

        22 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        Antalya'da evinde karnından vurulmuş halde ölü bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesi 50 yaşındaki adam, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayda kullanılan silahın cesedin altında olduğu öğrenilirken, şahsın ölüm nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak.

