Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sürücüsünün drift yaptığı otomobil takla attı; o anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Sürücüsünün drift yaptığı otomobil takla attı; o anlar kamerada

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda drift sırasında takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Drift yaptığı otomobille takla attı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda drift sırasında takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        KALDIRIMA ÇARPARAK TAKLA ATTI

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde, Şekerpınar Mahallesi Balçık Yolu'nda meydana geldi. Yolda sürücüsünün drift atarak ilerlediği otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada, otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILIP TEDAVİ ALTINA ALINDI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza anı, başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin başka bir otomobilden silahla 6 el ateş açtığı otomobilin sürücüsü yaralandı.Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aracıyla seyir halinde olan Hüseyin G'yi, takip eden bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 6 el ateş açıldı. Silahlı saldırının yapıldığı araç olay yerinden kaçarken, Hüseyin G. ise yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hüseyin G, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile sonra hastaneye götürüldü.Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?