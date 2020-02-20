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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Merkezi, Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması sürecinde düzenlenecek etkinlikler için meydana geçici olarak ‘Kavuşma Durağı' ismiyle bir yapı yerleştirmişti.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu da Taksim için aldığı bir kararla hem meydandaki Kavuşma Durağı’nın hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kurduğu ‘Dijital Gösterim Merkezi' çadırının kaldırılmasına karar vermişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı bir açıklamada Taksim Meydanı’yla ilgili bir düzenleme projesi olduğunu anlatmıştı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde o projenin de iptal olduğunu yazdı. İşte Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm:

TAKSİM'DE TÜM PROJELER İPTAL

Dün sabah saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy aradı.

“Kurul Taksim’le ilgili tüm projeleri iptal edince, bizim Bakanlığın hazırladığı ve sizin de beğenmeyip karşı çıktığınız proje de iptal edildi. Artık o proje de geçerli değil ve yapma şansımız kalmadı. Kurul da sizin gibi düşünüyormuş meğer” dedi.

“Bunu belirtirseniz sevinirim. Çünkü okurlar sanki diğer projeler iptal oldu ama bizim proje yapılacak gibi algılayabilir. Bizim projemiz de kabul görmedi” diye rica etti.

Cep telefonundan sekretere aratmayıp doğrudan kendi arayan, bu bizden bu bizden değil demeden tüm gazetecilerle sağlıklı ve doğru bir iletişim kuran Mehmet Ersoy gibi bir bakanın ricasını kıracak halim yok.