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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Tamirci kardeşlerin yaptığı şoke etti!
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Tamirci kardeşler evi kundakladı! Sebebi akılalmaz

İzmir'in Konak ilçesinde, müstakil bir evde çıkan yangınla ilgili iddia şoke etti. Oto tamircisi olduğu ileri sürülen iki kardeş, bir otomobile yaptıkları bakımın parasını az veren kişinin evine molotof attığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre, şüphelilerin cam şişenin içerisine benzin ve bez koyduğunu belirledi

SON DAKİKA: Tamirci kardeşlerin yaptığı şoke etti!
Tamirci kardeşlerin yaptığı şoke etti!
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DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, oto tamircisi olduğu ileri sürülen iki kardeş, bir otomobile yaptıkları bakımın parasını az veren kişinin evine molotof attığı iddia edildi.

Akılalmaz olay, saat 23.00 sıralarında Murat Mahallesi 2472 sokakta bulunan bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş oldukları öğrenilen E.A. ve B.A., Ali A. ve Hatice A.'nın evine attıkları cam şişenin ardından yangın çıktı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yangını gören çevredeki vatandaşlar, müdahale ederek yangını söndürdü. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini alarak incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre, şüphelilerin cam şişenin içerisine benzin ve bez koyduğunu belirledi.

BAKIM PARASINI EKSİK VERDİ İDDİASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ev sahibi Ali A.'nın oğlu Doğan A.'nın ifadesine başvuruldu. Doğan A. ifadesinde, otomobilini bakım yapılması için oto tamircisi olan B.A. ve E.A. kardeşlere verdiğini, bakım yapıldıktan sonra otomobilini teslim aldıktan sonra E.A. ve B.A.'ya 500 lira para verdiğini, parayı az bulan kardeşler ile aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın ardından Doğan A.'nın ailesinin oturduğu eve gelen şüpheliler, kendi imkanları ile yaptıkları molotofu eve attıkları ileri sürüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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