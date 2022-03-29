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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tartışmalara yol açan 'diş temizleme' standına para cezası - Güncel haberler
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AVM'de tartışmaya neden olan 'diş temizleme' standı kapatıldı

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de dikkat çeken bir olay yaşandı. AVM içinde stant açarak diş temizliği yapan kişiyle, "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye soran, standı görüntülemeye çalışan bir diş hekimliği öğrencisi arasında tartışma çıktı. Tartışma anları öğrencinin cep telefonu kamerasına yansırken, yapılan incelemelerin ardından stant zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve sahiplerine idari para cezası verildi

Son dakika: Tartışmalara yol açan 'diş temizleme' standına para cezası - Güncel haberler
Tartışmalara yol açan standa para cezası
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AA

Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinde yabancı uyruklularca izinsiz açılan, diş temizliği ve beyazlatma işlemlerinin yapıldığı stant, diş hekimliği öğrencisinin sosyal medyada gündeme getirmesinin ardından belediye ekiplerince kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre izinsiz standı gören bir diş hekimliği öğrencisi, sosyal medyadan dün attığı tweetlerle bu duruma tepki gösterdi. Öğrencinin bu konu hakkında yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

BELEDİYE EKİPLERİ STANDI KALDIRDI

Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, bugün alışveriş merkezindeki söz konusu standı kaldırdı. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu tweeti incelemesinin ardından zabıta ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne haber verdiklerini söyledi.

Bunun kanunen yasak olduğunu dile getiren Bahadır, ağız içine ancak diş hekiminin dokunabileceğini, bunun da alışveriş merkezi veya stantta değil Sağlık Bakanlığından ruhsat almış muayenehane, klinik ya da diş hastanesinde yapabileceğini belirtti.

Bahadır, hekim hassasiyeti ve belediye başkanı olmanın verdiği sorumlulukla hemen konuya müdahil olduğuna dikkati çekerek, "Oraya gerekli uyarıyı yaptık. Genç meslektaşımıza ileri geri hareket etmişler, telefonunu almaya kalkmışlar. Bu konuda gerekli işlem yapıldı ve stant kaldırıldı. AVM yönetimi hakkında da bize düşen gerekli yasal işlemi başlatıyoruz." dedi.

"BURADA HEPİMİZİN HASSAS OLMASI LAZIM"

Olayı sosyal medya üzerinden duyuran kişiyi aradığını kaydeden Bahadır, şöyle devam etti:

"Diş hekimliğini bitirmek üzere üç ayı kalmış, çok değerli bir arkadaşımız. Böyle bir şeyin olması çok üzücü. Hekim olarak, belediye başkanı olarak, insan olarak bizim için insan sağlığı çok önemli. Öyle olunca daha hassas davranıyoruz, daha dikkat ediyoruz. Kendisine de izah ettim, telefon numaramı verdim. İstediği zaman beni de belediyemizin çağrı merkezini de arayabilir. Burada hepimizin hassas olması lazım.

Alışveriş merkezi yöneticileri de sanki bir diş macunu tanıtımı yapacaklar gibi algılamışlar. Onlara da gerekli uyarıyı yaptık. Ben genç meslektaşımı hassasiyetinden, vatandaşlık görevinden dolayı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızdan da çok olumlu tepkiler aldık. Vatandaşlarımızın da sağlık konusunda doğru, hijyenik, tıp kanunlarına uyan çalışmaları desteklemeleri çok güzel."

Belediye Başkanı Bahadır, standı açanların Lübnan uyruklu olduğunu öğrendiğini, bununla ilgili de emniyetin pasaport kontrolü yapıp oturum izinlerine bakacağını sözlerine ekledi.

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