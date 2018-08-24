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Tatilciler dönüş yolunda! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğunda sürücüler, İstanbul yönüne adım adım ilerliyor. Trafikteki yoğunluğun gece boyunca sürmesi bekleniyor

24.08.2018 - 18:30 | Güncelleme: AA

Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nda Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Yol durumu için tıklayın...

 

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'nun iki şeride düştüğü Kartepe, Alikahya, Gültepe, Yarımca, Hereke ve Tavşancıl; D-100 Karayolu'nun da Köseköy, Kandıra sapağı, Halkevi ve Kuruçuşme mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

Zorlukla ilerleyen trafikten bunalanlar ile aracı hararet yapan vatandaşlar, park alanlarında mola vermeyi tercih ediyor.

Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi'ni kullanan araç sayısında da normalin biraz üzerinde artış olduğu gözlenirken, D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde de artarak, devam etti. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan yoğunluk, Kocaeli'nin Derince ilçesine kadar sürdü.

 ADIM ADIM İSTANBUL'A İLERLİYORLAR

Bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğunda sürücüler, İstanbul yönüne adım adım ilerliyor. Derince ilçe geçişinde azalan trafik, Gebze Kirazpınar mevkisinde yeniden yoğunlaşıyor.

Trafikteki yoğunluğun gece boyunca sürmesi bekleniyor.

 

KUZEY EGE'DE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Kuzey Ege'ye 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi karayollarında yoğunluk oluşturdu. Tatillerini Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yapmaya başladı. Bu nedenle bazı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul, İzmir ve Bursa, Ankara hattındaki yollarda yoğunluklar yer yer 2- 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Birçok tatil beldesinde ise trafik ekipleri sıkışan trafiğin önüne geçebilmek için çeşitli merkezlere araçla girişlere izin vermiyor. Özellikle Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde şehir içi trafiği adeta durma noktasına geldi.

BOLU GİRİŞİNDE TRAFİK ARTTI

TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, öğleden sonra arttı. Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Kazaların meydana geldiği yerlerde ise trafik tamamen dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk, Bolu Dağı Tüneli'ne kadar devam etti. Trafikteki yoğunluğun yarın ve pazar günü de sürmesi bekleniyor.

 

 

 

 

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