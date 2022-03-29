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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuşuyor

İşte Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-Salgın kaynaklı olarak bazı dönemlerde belirsizlik artmasına rağmen küresel iktisadi faaliyet 2021 yılı genelinde güçlü bir seyir izledi. Ülkemiz benzer şekillerde etkilendi. İktisadi faaliyet 2021 ilk yarıda salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen iç ve dış talep kaynaklı olarak güçlü seyretmiş. İkinci yarısında ise dış talebin artan etkisiyle gücünü korumuştur.

DIŞ TALEBİN OLUMLU ETKİSİ

-Yıl genelinde aşılamanın hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmet ve turizmin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bilişimle sürdürülmesine olmak kılmıştır. 2021 yılı büyüme oranı yüzde 11 olarak gerçekleşmiş ve uzun dönem eğiliminin üzerinde kalmaya devam etmiştir. Son dönemde kapasite seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin bölgesel farklılıklar olmakla birlikte dış talebin olumlu etkisiyle güçlü seyretmeye devam ettiğine işaret etmektedir. Yaşanan jeopolitik sorunların ihracat üzerindeki doğrudan yansımaların sınırlı olacağını düşünüyoruz.

-2021 yılında iktisadi faaliyette gözlediğimiz güçlü seyir iş gücü piyasasına da olumlu yansımış ve işsizlik oranları düşmüştür. İlk çeyrekte salgın öncesi düzeylere ulaşmıştır. İkinci çeyrekte işgücüne katılım oranı dönemlik olarak sınırlı bir oranda artarken istihdamdaki artış işsizlik oranlarının düşüşünde etkili olmuştur. Son çeyrekte iş gücü piyasasındaki iyileşme iktisadi faaliyet görünümü ile uyumlu olarak devam etmiştir.

-Enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki artışlar küresel enflasyon dinamitleri üzerinde ana belirleyicilerden biri olmuştur.

-Petrol fiyatlarında jeopolitik gerilimler ve arz sıkıntılardan dolayı yükseliş eğilimi gözlenmiştir. Gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki etkisi ise tüm dünyada önemini korumakta.

-Uluslararası gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yansımalarını Türkiye'de de gözlemliyoruz. Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir.

-Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark son zamanlarda gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir.

ENERJİ MALİYETLERİNDE ARTIŞ

-Enflasyonda yakın zamanda gözlenen yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Son dönemde yaşanan sıcak çatışma ortamının da yol açtığı enerji maliyetindeki artışlar önemli bir rol oynamaktadır.

-Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmekteyiz. Bu çerçevede 2022 yılı ocak mart döneminde politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedik.

-Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla tüm politika araçlarımızla kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik edici geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecini devam ettirmekteyiz.

-Liralaşma stratejisinin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri olduğunu belirtmek isterim. Liralaşma stratejisi yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla Türk Lirası'nın sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmaktadır. Bu kapsamda bir dizi uygulamayı hayata geçirdik.

-Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tamamlayıcı ürünü ile birlikte döviz kurlarında oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarının önü alınmış durumda.

-Merkez Bankası'nın politika gözden geçirme sürecinde liralaşma stratejisi çerçevesinde yakın, orta ve uzun vadede devreye alınacak tüm uygulamaların odağı fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır

-Geçtiğimiz yıl boyunca teknoloji ve otomosyondan tüm iş süreçlerinde yoğun ve etkin bir şekilde yararlanmaya ve finansal altyapıyı güçlendirici adımlar atmaya devam ettik. İliklerimizi güçlendirmeye devam ettik. Bu kapsamda paydaşlarla aktif bir etkileşimde bulunduk.