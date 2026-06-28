Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de bugün denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı. Yetkililer, boğulma riskine karşı vatandaşları uyararak tüm plajlarda denize girilmemesini istedi.
Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.
DHA'daki habere göre; Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.
Kırklareli’nin Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda ise "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.