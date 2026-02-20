TEM'de trafik kazası İstanbul yönü kapandı!
TEM'de trafik kazası meydana geldi. İstanbul yönü trafiğe kapatılırken olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki TIR'ın çarpıştığı ilk gelen bilgiler arasında.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde TEM Otoyolunda öğle saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonucu mukavva yüklü TIR devrildi. TIR'daki mukavvalar yola saçıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kapanan Otoyol'un İstanbul yönünü ulaşıma açma çalışması sürüyor.