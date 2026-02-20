Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik SON DAKİKA: TEM'de trafik kazası İstanbul yönü kapandı!

        TEM'de trafik kazası İstanbul yönü kapandı!

        TEM'de trafik kazası meydana geldi. İstanbul yönü trafiğe kapatılırken olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki TIR'ın çarpıştığı ilk gelen bilgiler arasında.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:49 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEM'de trafik kazası İstanbul yönü kapandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde TEM Otoyolunda öğle saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi.

        İstanbul yönü trafiğe kapatılırken olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, iki TIR'ın çarpışması sonrası yaşandı.

        Kaza sonucu mukavva yüklü TIR devrildi. TIR'daki mukavvalar yola saçıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kapanan Otoyol'un İstanbul yönünü ulaşıma açma çalışması sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Alanya'da dev dalgalar lokantayı vurdu, panik kamerada

         Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgaların yükselmesiyle birlikte sahilde bulunan bir balık lokantasını su bastı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeride çalışan kominin dalgaların işletmeye doğru geldiğini gördükten sonra panik halinde kaçtığı anlar yer aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!