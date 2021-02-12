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Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA: TERS DOLARİZASYON BAŞLADI MI?
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Ters dolarizasyon demek için henüz çok erken

Merkez Bankası rakamlarına göre vatandaş ve şirketlerin bankalarındaki döviz mevduatı 2,1 milyar dolar azalarak 205.5 milyar dolara indi. Bu durum Merkez Bankası'nın çok önem verdiği ters dolarizasyonun başladığı gibi algılansa da rakamların ayrıntılarına bakıldığında henüz bunu düşünmek için erken olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 2.1 milyar dolarlık azalmanın yaklaşık 1.3 milyar doları Euro ve altın hesaplarındaki hesaplamaların dolar bazlı yapılması kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Euro'nun dolara karşı yüzde 1 ve dolar/TL'nin yüzde 3.1 değer kaybettiği hafta altın ve Euro hesaplar da aynı oranda değer yitirdi ve düşmüş gibi algılandı. Rahim Ak'ın yazısı

SON DAKİKA: TERS DOLARİZASYON BAŞLADI MI?
Ters dolarizasyon sinyali mi?
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Mevduat bankalarındaki yurtiçi yerleşiklerin (vatandaş ve şirketler) döviz mevduatı 5 Şubat haftasında 2,1 milyar dolar azalarak 205,5 milyar dolara indi. Katılım bankalarını da eklediğimizde döviz mevduatı 2 milyar 131 milyon dolar azalarak 232 milyar 925 milyon dolara geriledi. Bu rakam son olarak 3 Nisan 2020 haftasında 3 milyar 286 milyon dolar düşüşten sonraki en büyük azalma olarak kayda geçti. Bu durum Merkez Bankası'nın yeniden döviz rezervlerini artırmak için öne sürdüğü sebeplerden birisi olan ters dolarizasyonun yani vatandaş ve şirketlerin döviz mevduatını bozup Türk Lirası'nı geçmesinin sinyali olarak algılandı. Ancak rakamların ayrıntıları bunu söylemek için henüz erken olduğunu ortaya koyuyor.

TABLOLAR DOLARA ÇEVRİLİP YAYIMLANIYOR

Merkez Bankası'nın tablolarında da görüldüğü gibi döviz mevduatı olarak Merkez Bankası kayıtlarında takip edilen rakamlar doların ve Euro'nun yanı sıra küçük miktarda diğer dövizler ve altından oluşuyor. Bu rakamlar da tablolarda dolara çevrilerek açıklanıyor. Özellikle altın hesapları da Türk Lirası olarak tutulup dolara çevrilerek yayımlanıyor. Yani doların değeri Euro'ya ve Türk Lirası'na karşı yükseldiği zaman bu hesaplardaki rakamlar yükseliyor düştüğü zaman tabii tam tersi olarak azalıyor. Şimdi bakalım 29 Ocak-5 Şubat 2020 haftasında ne olmuş? O hafta dolar/TL 7,36 liradan 7.13 liraya inmiş yani yüzde 3.1 azalmış. Euro/dolar paritesi de yüzde 1 azalarak 1.21'den yüzde 1 azalma ile 1,1957 liraya inmiş. Yani tam da Euro ve altın hesaplarının hiç bir gerçek değişiklik olmadan azalmasını gerektirecek gelişmeler olmuş.

VATANDAŞ KIPIRDAMIYOR

Şimdi bakalım kim ne yapmış? Gerçek kişiler yani vatandaşın dolar hesapları sadece 79 milyar dolar azalarak 68 milyar 801 milyon dolardan 68 milyar 722 milyar dolara inmiş. Diğer yandan Euro hesapları ise tam Euro'nun değer kaybı kadar yüzde 1 düşerek 329 milyon dolarlık bir kayba uğramış ve 31.8 milyar dolardan 31.5 milyar dolara inmiş. Tablodaki en çarpıcı düşüş altın hesaplarının 862 milyon dolar azalarak 26,9 milyar dolardan 26.1 milyar dolara gerileşmiş olması. Sanırım oransal olarak bunun yüzde 3.1'lik bir azalmaya karşılık geldiğini söylersek aslında altın hesaplarında gerçekten bir oynama olmadığını ancak Türk Lirası'nın dolara karşı değer kaybı nedeniyle azalmış gibi göründüğü anlaşılıyor.

ŞİRKETLERDE GERÇEK DÜŞÜŞ VAR

Diğer yandan tüzel kişiler yani şirketlerin döviz mevduatında ise toplamda 797 milyon dolarlık düşüş görülüyor. Şirketlerin hesaplarının ayrıntılarına bakıldığında dolar hesaplarının gerçekten de 590 milyon dolar kan kaybettiği görülüyor. Burada gerçek bir çözülme olduğu anlaşılıyor. Şirketlerin hesaplarında 107 milyon dolarlık Euro ve 64 milyon dolarlık altın hesapları kaynaklı azalmaların da yine Euro/dolar paritesi ve dolar/TL kaynaklı olduğu görülüyor. Aynı hafta yurtiçi bankaların döviz mevduatı da 160 milyar dolar azaldı. Katılım bankalarındaki hareketin ise çok sınırlı olduğu anlaşılıyor. Çünkü katılım bankalarındaki toplam döviz mevduatlarındaki azalma sadece 56 milyon dolar oldu. Gerçek kişilerin katılım bankalarındaki dolar mevduatları da yalnızca 45 milyon dolar düştü. Euro ve altın hesaplarındaki düşüş ise çok sınırlı oldu.

9 ŞUBAT'TA MERKEZ BANKASI BAŞKANI NACİ AĞBAL HANGİ MESAJLARI VERMİŞTİ?

  • Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamak en önemli ve vazgeçilmez görevimiz. Attığımız ve atacağımız adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
  • Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşma, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacaktır.
  • Öngörülebilirlik ve sıkı duruş, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine, ülke risk priminin düşmesine, TL tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, rezervlerin artış eğilimine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır.
  • Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir.
  • 2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız.
  • Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız.

  • Dezenflasyon ve fiyat istikrarı sürecine tüm paydaşların katılımının, eş güdümün ve bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI 205.5 MİLYAR DOLARA İNDİ

DÖVİZ CİNSİ (Milyon ABD Doları)5.02.202129.01.2021Değişim (Fark)Değişim (%)
BANKALARDAKİ TOPLAM YP MEVDUATLAR262.235264.344-2.109-0,8
I.MEVDUAT BANKALARI232.085234.095-2.010-0,9
A.Yurt İçinde Yerleşikler205.583207.658-2.075-1,0
1.Gerçek Kişiler129.191130.469-1.278-1,0
-ABD Doları68.72268.801-79-0,1
-Euro - ABD Doları Karşılığı31.50331.832-329-1,0
-Diğer - ABD Doları Karşılığı2.8552.863-8-0,3
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı26.11126.973-862-3,2
2.Tüzel Kişiler76.39277.189-797-1,0
-ABD Doları40.96941.559-590-1,4
-Euro - ABD Doları Karşılığı32.37532.482-107-0,3
-Diğer - ABD Doları Karşılığı1.0741.110-36-3,2
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı1.9742.038-64-3,1
B.Yurt İçinde Yerleşik Bankalar3.2833.1231605,1
C.Yurt Dışında Yerleşikler16.92517.147-222-1,3
-ABD Doları3.8623.894-32-0,8
-Euro - ABD Doları Karşılığı11.92712.099-172-1,4
-Diğer - ABD Doları Karşılığı729736-7-1,0
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı407418-11-2,6
D.Yurt Dışında Yerleşik Bankalar6.2946.1671272,1
II.KATILIM BANKALARI30.15030.249-99-0,3
A.Yurt İçinde Yerleşikler27.34227.398-56-0,2
1.Gerçek Kişiler18.95019.052-102-0,5
-ABD Doları7.5247.569-45-0,6
-Euro - ABD Doları Karşılığı2.8362.806301,1
-Diğer - ABD Doları Karşılığı189194-5-2,6
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı8.4018.483-82-1,0
2.Tüzel Kişiler8.3928.346460,6
-ABD Doları4.2784.241370,9
-Euro - ABD Doları Karşılığı3.2013.173280,9
-Diğer - ABD Doları Karşılığı6476-12-15,8
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı849856-7-0,8
B.Yurt İçinde Yerleşik Bankalar195237-42-17,7
C.Yurt Dışında Yerleşikler2.4642.465-10,0
-ABD Doları1.7871.77980,4
-Euro - ABD Doları Karşılığı525532-7-1,3
-Diğer - ABD Doları Karşılığı4547-2-4,3
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı10710700,0
D.Yurt Dışında Yerleşik Bankalar14914900,0

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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