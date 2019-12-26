Yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),gün içinde duyurduğu üzere 19.23'te yeni bir fotoğraf paylaştı.

TOGG'un son paylaşımında, yarın tanıtılacak yerli otomobilin test sürüşünden görüntüler yer aldı.

Hafta başından bu yana her gün 14.30'da Twitter hesabından yerli otomobile dair bir görsel paylaşan TOGG, bugün ise 14.53'te sürpriz bir paylaşım yaparak otomobilin iç mekanından fotoğraf yayınladı.

Yerli otomobil, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak. Bilişim Vadisi'nde yapılacak etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yapması bekleniyor.

BAKAN VE TOGG CEO'SU PAYLAŞTI

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, TOGG'un gün içinde yaptığı paylaşımları TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile birlikte gerçekleştirdiklerini duyurdu.

— Mustafa Varank (@varank) December 26, 2019