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HaberlerOtomobilSON DAKİKA! TOGG yerli otomobilin yeni fotoğrafını paylaştı! İşte yerli otomobilden yeni detaylar

Yerli otomobilde yeni detaylar ortaya çıktı

Yerli otomobilde son dakika gelişmesi! Yerli otomobili projesini üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),sosyal medya hesabından araca dair yeni görüntüler paylaştı. TOGG'un paylaşımında, yerli otomobilin test sürüşlerinden görüntüler yer aldı. Yerli otomobil, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tanıtım etkinliği ile yüzünü gösterecek

yerli otomobil

Yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),gün içinde duyurduğu üzere 19.23'te yeni bir fotoğraf paylaştı.

TOGG'un son paylaşımında, yarın tanıtılacak yerli otomobilin test sürüşünden görüntüler yer aldı.

 

Hafta başından bu yana her gün 14.30'da Twitter hesabından yerli otomobile dair bir görsel paylaşan TOGG, bugün ise 14.53'te sürpriz bir paylaşım yaparak otomobilin iç mekanından fotoğraf yayınladı.

Yerli otomobil, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak. Bilişim Vadisi'nde yapılacak etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yapması bekleniyor.

BAKAN VE TOGG CEO'SU PAYLAŞTI

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, TOGG'un gün içinde yaptığı paylaşımları TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile birlikte gerçekleştirdiklerini duyurdu.

 

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