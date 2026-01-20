Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Torul İlçe Özel İdare Bakımevi'ndeki tartışma ölümle sonuçlandı

        Torul İlçe Özel İdare Bakımevi’ndeki tartışma ölümle sonuçlandı

        Gümüşhane'nin Torul İlçe Özel İdare Bakımevi'nde iki çalışan arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:11
        Bakımevi'ndeki tartışma ölümle sonuçlandı
        Gümüşhane'nin Torul İlçe Özel İdare Bakımevi’nde iki çalışan arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

        BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre, Torul İlçe Özel İdare bünyesindeki Bakımevi’nde görev yapan Dursun B. ile aynı kurumda çalışan mesai arkadaşı Cengiz Demirci arasında bu sabah iş yerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Dursun B., Cengiz Demirci'yi tabancayla vurdu.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Dursun B., polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da bakımevine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Demirci’nin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Ana Haber Bülteni - 17 Ocak 2026 (Suriye'de Kırılgan Noktalar Neler?)

        Suriye'de yeni hedef Rakka mı? YPG 10 Mart mutabakatına uyacak mı? Suriye'de kırılgan noktalar neler? Suriye'de anlaşmayı bozan İsrail'mi? Fırat'ın doğusu kırmızı çizgi mi? Ana Haber Bülteni'ni Evren Aydın sundu.

        #gümüşhane
        #Son dakika haberler
