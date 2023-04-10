Davanın kilit ismi Mehmet Aydın’ın yurt dışındaki işlerini yürüttüğü gerekçesiyle ‘kara para aklama’, ‘vergi kaçırma’, ‘suç örgütü üyesi olma’ ve ‘dolandırıcılık’ gibi üzerine atılı suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya’nın ifadesi alındı. İki gündür emniyette sorgulanan Kaya, Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, daha önce tanışıklığının olmadığını belirtti.

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"URUGAY’DA DANIŞMANLIK YAPTIM"

İfadesinde Aydın ile Uruguay’a geldikten sonra görüştüğünü söyleyen Kaya, “Uruguay’a gelen Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Bu zamana kadar araç, ev alım işlerinde aracılık yaptım ve bu aracılık işinde komisyon aldım” dedi. Danışmanlık işinde yaklaşık 537 bin dolar para aldığını belirten Kaya’nın, Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakasının olmadığını söylediği, Çiftlikbank'ın kurulduğu tarihte Uruguay’da bulunduğunu, Bitcoin cihazlarını bilmediğini ve alakasının olmadığını, paralarla alakalı bilgisinin olmadığını ve Paraguay'a hiç gitmediğini söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Osman Nuri Kaya işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi.