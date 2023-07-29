Trabzon'da 9 yaşındaki çocuğun göğsüne yorgun mermi isabet etti
Trabzon'da annesiyle yolda yürüyen 9 yaşındaki çocuğun göğsüne yorgun mermi isabet etti. Kanlar içerisinde kalan çocuk ameliyata alınırken hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi
Trabzon'da annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki Alperen Yavuz yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte minibüsten inen Alperen Yavuz (9), yürürken bir anda yere düştü. Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karadeniz Tıp Fakültesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde çocuğun göğsünde yorgun mermi çekirdeği tespit edildi. Ameliyat edilen Yavuz'un hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgede silahla ateş eden kişi ya da kişileri tespit etmeye çalışıyor.