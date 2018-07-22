Vahid Amiri'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da bir de ayrılık yaşandı...

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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