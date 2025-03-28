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        Haberler Gündem Güncel Son dakika trafik durumu: Bayram tatili hareketliliği başladı! | Son dakika haberleri

        Bayram tatili hareketliliği başladı!

        9 günlük bayram tatili öncesinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı. Akıcı trafiğin gözlemlendiği bölgede bugün akşam saatleri ile yarın yoğunluğun artması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:01
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        Tatil hareketliliği başladı!
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

        AKICI YOĞUNLUK GÖRÜLÜYOR

        Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.

        Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

        AKŞAM SAATLERİ VE YARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

        Yetkililer, bugün akşam saatleri ile yarın trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

        Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

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