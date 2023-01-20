Aboubakar, Beşiktaş için geliyor

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar’da buldu. Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getirerek resmi imzayı attıracak. Daha önce iki kez Beşiktaş formasını terleten Aboubakar, ortaya koyduğu performansla taraftarların da sevgisini kazanmıştı.