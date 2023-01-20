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Aboubakar, Beşiktaş için geliyor

Son dakika... Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Vincent Aboubakar'ın bu akşam 22.00'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor

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HABERTURK.COM
  • Son dakika transfer haberi - Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Golcü ismin geliş saati belli oldu

    Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, bu akşam saat 22.00'de İstanbul Atatürk Havaalanı'nda olacak.
  • Son dakika transfer haberi - Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Golcü ismin geliş saati belli oldu

    Beşiktaş’ın bu akşam İstanbul'a getirerek resmi imzayı attıracağı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılarda 3. dönemini yaşayacak. 
  • Son dakika transfer haberi - Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Golcü ismin geliş saati belli oldu

    Daha önce 2016-2017 ile 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş formasını terleten ve Süper Lig'de 2 defa şampiyonluk yaşayan Aboubakar, toplam 67 maçta 35 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.
  • Son dakika transfer haberi - Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Golcü ismin geliş saati belli oldu

    Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar’da buldu. Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getirerek resmi imzayı attıracak. Daha önce iki kez Beşiktaş formasını terleten Aboubakar, ortaya koyduğu performansla taraftarların da sevgisini kazanmıştı.
  • Son dakika transfer haberi - Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Golcü ismin geliş saati belli oldu

    İlk sezonda şampiyonluk

    Başarılı santrfor, Kara Kartal ile ilk dönemini 2016-2017 sezonunda yaşadı. Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar, sezon boyunca Süper Lig’de 27, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ve Türkiye Kupası’ndada 2 olmak üzere toplam 38 müsabakada 19 gol, 4 asiste imza attı. 
  • Son dakika transfer haberi - Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Golcü ismin geliş saati belli oldu

    Aboubakar, bu performansıyla söz konusu dönemde ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş’ın kazandığı 15. şampiyonlukta da büyük pay sahibiydi.
  • Son dakika transfer haberi - Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Golcü ismin geliş saati belli oldu

    2020-2021 sezonunda 16 gol

    Vincent Aboubakar ile Beşiktaş’ın ikinci buluşması ise 2020-2021 sezonundaydı. Kamerunlu golcü, ligde çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 5 asistle yine takımının en önemli oyuncusu olmayı başardı.
  • Son dakika transfer haberi - Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Golcü ismin geliş saati belli oldu

    30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası’nda da 3 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı. Hem lig hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Aboubakar, bu şekilde adını siyah-beyazlı kulübün tarihine yazdırmayı başarmıştı.
  • Son dakika transfer haberi - Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Golcü ismin geliş saati belli oldu

    Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 2 gol

    Aboubakar, 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş’ın, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup ettiği maçta da attığı gollerle ön plana çıkmıştı. 
  • Son dakika transfer haberi - Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Golcü ismin geliş saati belli oldu

    Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlıların 15 yıl sonra deplasmanda sarı-lacivertlileri yendiği müsabakada takımının ilk 2 golünü atmış ve tarihi zaferin mimarlarından olmuştu.

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