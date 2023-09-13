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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Son dakika transfer haberi: Başakşehir Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzattı - Medipol Başakşehir Haberleri

        Başakşehir Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzattı

        Süper Lig ekibi Başakşehir, ismi son dönemde Beşiktaş'la anılan Deniz Türüç'ün sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:59 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:59
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        RAMS Başakşehir, futbolcusu Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzattığını duyurdu.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Deniz Türüç'ün sözleşmesi, 2026 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana azmi ve sahada özverili mücadelesiyle takdir toplayan Deniz Türüç'e, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Deniz Türüç'ün sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecekti.

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